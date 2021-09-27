طارق لطفى يقترب بالانتهاء من تصوير مشاهده بمسلسل ”ليلة السقوط”

اقترب الفنان طارق لطفي من الانتهاء من تصوير مشاهده بمسلسل "ليلة السقوط" بمشاركة عدد كبير من الفنانين، وبمشاركة نحو مائة وخمسين فنانةً وفنانًا من العراق، مصر، سوريا الأردن وتونس، حيث تم اختيار باقة مميزة من أهم نجوم الوطن العربي، تحت قيادة المخرج السورى ناجي طعمي، يأتي على رأسهم النجم طارق لطفي والفنان أحمد صيام من مصر، والنجم باسم ياخور والفنانة كيندا حنا من سوريا، والنجمة صبا مبارك من الأردن، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي، خليل إبراهيم، سمر محمد وذو الفقار خضر، كما تم اختيار الموسيقار المصري الكبير ياسر عبد الرحمن لوضع الموسيقى التصويرية للعمل الذي يعد الأضخم إنتاجًا في الوطن العربي خلال هذه الفترة.

مسلسل "ليلة السقوط" سيكون جاهزًا للعرض مطلع العام المقبل بعد أن استغرق الإعداد للعمل سنتين، وكان فريق عمل المسلسل قد انتهى من تصوير نحو 90% من المشاهد، وذلك في الأماكن الطبيعية للأحداث التي يتناولها في مدينة "أربيل"، عاصمة "إقليم كوردستان العراق"، لينقل صورة واقعية للأهوال التي مرت بالمنطقة العربية خلال الأعوام الماضية.

يعد المسلسل هو العمل الأول من نوعه الذي يناقش أفعال تنظيم داعش الإرهابي الوحشية في مدينة الموصل بشكل خاص، ومدن العراق بشكل عام، ليكون العمل أداة فضح لكل ما حدث في الفترة من 2014 حتى 2017، من أفعال وحشية قننت وسائل الإعلام رصدها وكشفها للرأي العام، ليكشف المسلسل الحقائق الغائبة عن هذا التنظيم أمام العيان، ويتناول العمل مشاهد جريئة لم تتناولها الدراما العربية من قبل.

المسلسل من تأليف مجدي صابر، ويكشف للمرة الأولى، جرائم اغتصاب الإيزيديات وخطفهن كسبايا باسم الدين البريء من هذا الفعل المحرم، كما يبرز العمل تكاتف شعب العراق بكل مكوناته في مواجهة قوى الظلام والطغيان التي حاولت محو تاريخ العراق الجميل، ويحكى في إطار درامي تشويقي توثيقي الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية بحق أهل العراق خلال ثلاث سنوات عجاف شهدت أحداثًا مأساوية دموية.

وكان الفنان طارق لطفي قد نشر صورة من المسلسل على صفحته بموقع "إنستجرام" يظهر خلالها بالبدلة الحمراء، فيما كشفت الجهة المنتجة للعمل عن مجموعة من صور المسلسل التي يظهر فيها "لطفي" وهو يجسد شخصية تبدو من ملامحها انها إرهابي، ومن المقرر ان يستكمل تصوير باقي مشاهده بالمسلسل في أكتوبر المقبل على ان يتم عرض العمل خارج السباق الرمضاني.

يشار إلى ان الفنان طارق لطفي كان قد تألق في دور "الشيخ رمزي" بمسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2021 وشارك في بطولته، خالد الصاوي، حنان مطاوع، أحمد رزق، فتحي عبد الوهاب،نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، سامح السيد، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، وتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر بالفترة الأخيرة.