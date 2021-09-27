يارا تعلن عن انتهائها من تسجيل ألبومها الجديد ”مليت”

أعلنت المطربة اللبنانية يارا، انتهائها من تسجيل ألبومها الجديد "مليت"، وكشفت عن موعد طرحه عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت يارا، قائلة: "وأخيراً انتهينا من تسجيل كامل الألبوم اللبناني والمصري الجديد اللي بيحمل عنوان (مليت)، وابتدا العد التنازلي انتظروه خلال أسبوع".
وطرحت المطربة اللبنانية يارا مؤخرا، 6 أغنيات من البومها الخليجى "غير الناس"، هم، الأغنية الأولى بعنوان "غير الناس" وهى من كلمات آدم، وألحان شميم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية الثانية بعنوان "ما ودعونى" من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان زياد برجى، وتوزيع عباس صباح.
والأغنية الثالثة بعنوان "على المكشوف"، وهى من كلمات خالد المريخى، وألحان طلال، وتوزيع زياد ناديم، والأغنية الرابعة بعنوان "يمرنى طاريك" وهى من كلمات سلطان بن سهيل السلطان، الحان أدهم، توزيع نور هاشم.
وطرحت أغنية "سارى" وهى خامس أغنيات ألبومها الخليجى الجديد "غير الناس"، والأغنية من كلمات محمد سيد حرب وألحان آدهم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية السادسة فهى بعنوان "هلا مرحب"، كلمات أصايل، ألحان بحر، توزيع حاتم منصور.
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