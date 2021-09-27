كورونا تسبب في أكبر انخفاض بمتوسط العمر

كورونا تسبب في أكبر انخفاض بمتوسط العمرتسببت جائحة فيروس كورونا في خسائر في متوسط العمر لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية في أوروبا الغربية وتجاوز تلك التي لوحظت حول تفكك الكتلة الشرقية في دول وسط وشرق أوروبا ، وفقًا لبحث علمى قاده علماء في جامعة أكسفورد وجمعوا مجموعة بيانات غير مسبوقة عن الوفيات من 29 دولة ، تغطي معظم أوروبا والولايات المتحدة وتشيلي البلدان التي نُشرت فيها تسجيلات الوفيات الرسمية لعام 2020.

ووفقا لتقرير لموقع time now news وجدوا أن 27 دولة من أصل 29 شهدت انخفاضًا في متوسط العمر المتوقع في عام 2020، وعلى نطاق قضى سنوات من التقدم في معدل الوفيات، وفقًا للورقة المنشورة في المجلة الدولية لعلم الأوبئة.

تم العثور على النساء في 15 دولة والرجال في 10 دول لديهم متوسط توقع أقل عند الولادة في عام 2020 مقارنة بعام 2015 وهو العام الذي تأثر فيه العمر المتوقع بشكل سلبي بالفعل بموسم إنفلونزا كبير.

قال الدكتور خوسيه مانويل من مركز ليفرهولم للعلوم الديموغرافية في أكسفورد: "بالنسبة لدول أوروبا الغربية مثل إسبانيا وإنجلترا وويلز وإيطاليا وبلجيكا وغيرها، كانت آخر مرة لوحظ فيها مثل هذا الانخفاض الكبير في متوسط العمر المتوقع عند الولادة في عام واحد خلال الحرب العالمية الثانية.

علاوة على ذلك كان حجم الخسائر في متوسط العمر المتوقع صارخًا في معظم البلدان التي تمت دراستها، عانت 22 دولة مدرجة في دراستنا من خسائر أكبر من نصف عام في عام 2020. وتعرضت الإناث في ثمانية بلدان والذكور في 11 دولة لخسائر تزيد عن عام واحد".

وأوضح أبورتو أن الأمر استغرق 5.6 سنوات في المتوسط لهذه البلدان لتحقيق زيادة في متوسط العمر المتوقع لمدة عام واحد مؤخرًا وهو التقدم الذي تم القضاء عليه على مدار عام 2020 بواسطة فيروس كورونا.

في معظم الدول الـ 29 شهد الذكور انخفاضًا أكبر في متوسط العمر المتوقع من الإناث لوحظ أكبر انخفاض في متوسط العمر المتوقع بين الذكور في الولايات المتحدة، الذين شهدوا انخفاضًا بمقدار 2.2 سنة مقارنة بمستويات 2019 ، يليهم الذكور الليتوانيون (1.7 سنة).

وأضاف الباحثين "يمكن تفسير الانخفاض الكبير في متوسط العمر المتوقع الذي لوحظ في الولايات المتحدة جزئيًا بالزيادة الملحوظة في معدل الوفيات في سن العمل التي لوحظت في عام 2020، وفي الولايات المتحدة ، ساهمت الزيادات في معدل الوفيات في الفئة العمرية الأقل من 60 عامًا بشكل كبير في انخفاض متوسط العمر المتوقع".