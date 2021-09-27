فاروق فلوكس يصل دار الأوبرا لحضور تكريمه في افتتاح مهرجان المهرجان القومي للمسرح

ابو ظبي - احمد الجزار - وصل قبل قليل، الفنان فاروق فلوكس إلى حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح لدورته الـ14، الذي يقام اليوم الاثنين في دار الأوبرا المصرية.

وظهر فارق فلوكس خلال الحفل مرتديًا بدلة بيضاء، تتناسب مع تكريمه في هذه المناسبة.

كما أعرب عن بالغ سعادته الشديد بتكريمه اليوم في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح.

يُشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري أعلن تفاصيل الدورة الرابعة عشرة، خلال مؤتمر صحفي، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض، والناقد الكبير جرجس شكري أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، بالإضافة إلى وجود أحد المكرمين الفنان الكبير فاروق فلوكس.

ينطلق الآن حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الرابعة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

مهرجان القومي للمسرح المصري يكرم 10 نجوم من رواد المسرح المصري أبرزهم الفنان الراحل عبدالله غيث، والفنان الراحل سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، والفنانة الكبيرة إلهام شاهين، والفنان سامي مغاوري، والفنان أشرف عبدالغفور، والفنان فاروق فلوكس، والكاتب بهيج إسماعيل، والناقدة الكبيرة آمال بكير، والمخرج إميل جرجس، ويقدم حفل الافتتاح الفنانة سهر الصايغ.