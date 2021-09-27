بكاء دنيا لحظة استلام درع تكريم والديها من “القومي للمسرح” واحتفاء الحضور بالظهور الأول لها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تسلمت الفنانة دنيا سمير غانم تكريم اسمي والديها الراحلين سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز خلال افتتاح المهرجان القومي للمسرح الذي تقام فعالياته الآن على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ولم تتمالك دنيا سمير غانم دموعها أثناء التكريم فيما حاولت الفنانة إلهام شاهين تهدئتها، ولكنها حرصت على إلقاء كلمة توجه من خلالها الشكر لإدارة المهرجان ولجمهور والديها وتعتذر عن بكائها جاء فيها “متاسفة جدا على بكائي شكرا على التكريم وتقدير لمشوار بابا وماما”، مضيفة “عاوزة اقول لكل الناس اللي بتدعيلنا وكل الناس اللي وقفت جنبنا شكرا جدا حبكم هو اللي مصبرنا شكرا جدا”.

وحضرت دنيا سمير غانم افتتاح المهرجان القومي للمسرح من أجل تسلم تكريم اسمي والديها الراحلين سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

يذكر أن الراحل سمير غانم توفي يوم الخميس 20 مايو 2021 عن عمر 84 عاما، أثر أزمة صحية تطورت بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد مرور 79 يوما لحقت به الفنانة دلال عبد العزيز عن عمر يناهز 61 عاما.

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وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من الفنانين مثل إلهام شاهين، موحمود حميدة، وسامي مغاوري، موجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وإسماعيل مختار، وأحمد حلاوة رئيس لجنة تحكيم العروض المسرحية، ومجدى صبحى وماضى الدقن، وعبد الله مشرف وهانى كمال، والناقدة عايدة علام، وياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح، وكريم مغاوري، وفاروق فلوكس.

وانطلقت فعاليات المهرجان القومي للمسرح اليوم وسوف تستمر حتى يوم 9 أكتوبر المقبل ويتنافس على جوائز المهرجان ٣٣ عرضا مسرحيا تعرض علي مسارح القاهرة والدخول مجانا للجمهور.