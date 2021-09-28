إلهام شاهين لـ دنيا بعد تكريم والديها في القومي للمسرح: “ستكونين أنت وإيمي امتدادًا لهما”

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الفنانة إلهام شاهين على تسليم درع تكريم اسم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، لـ ابنتهما الفنانة دنيا سمير غانم، في حفل افتتاح الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين صورا لها بصحبة الفنانة دنيا سمير غانم والدكتورة إيناس عبد الدايم على المسرح من لحظة التكريم عبر صفحتها الرسمية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: “حبيبتي دنيا، مبروك تكريم اسم سمير غانم ودلال عبد العزيز من المهرجان القومي للمسرح المصري، ستكونين أنتِ وإيمي امتداد لهم في فنهم الجميل، بحبكم من كل قلبي.

يشار إلى أن هذا أول ظهور للفنانة دنيا سمير غانم في المهرجان القومي للمسرح بدورته الـ 14 بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بعد غيابها عن المهرجانات والأحداث الفنية السابقة.

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وظهرت الفنانة دنيا سمير غانم بملابس سوداء، تغطي ملامحها مشاعر الحزن وبحالة غير جيدة وشخصية لا يعتادها الجمهور، وصعدت على المسرح لتتسلم التكريم عن المشوار الفني لوالديها الراحلين، لتنهار دنيا بالبكاء متأثرة بتلك اللحظات.