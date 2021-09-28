لحظات بكاء دنيا سمير غانم أثناء تكريم والديها في افتتاح “القومي للمسرح” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - لحظات صعبة عاشتها الفنانة الشابة دينا سمير غانم، قبل قليل، في أول ظهور جماهيري لها بعد وفاة والديها مؤخرًا، وذلك في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح والذي شهد تكريم اسم والديها.

لحظات امتزجت فيها مشاعر الحب والاشتياق والحفاوة بالدموع التي خرجت منها بتلقائية وكأنها لأول مرة تقف على المسرح.

ولكنها بالفعل كانت المرة الأولى التي تقف لتتسلم تكريم باسم والديها الراحلين، أنها المرة الأولى التي لا ينتظرها فيها والديها بعد عودتها لتحكي عن مشاعرها، أنها المرة الأولى التي لم يعد ظهرها قادرًا على أن يتحمل كم الحزن الموجود بداخلها، أنها المرة الأولى التي تكتشف فيها كم الحب الذي تراه من الجميع لوالديها، لذلك كانت المرة الأولى التي تبكي فيها وكأنها لم تبكِ من قبل.

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ودخلت دنيا سمير غانم، في نوبة بكاء، حيث لم تتمالك نفسها، وسط أصدقاءها بالوسط الفني، حيث قالت في كلمة مقتضبة: «حبكم اللي مصبرني».

وقالت دنيا سمير غانم، وسط بكاءها: «شكرا لكل التكريمات لبابي ومامي في كل المهرجانات وشكرا للناس اللي بتدعيلنا حبكم مصبرني»، فيما حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وكذلك الفنانة إلهام شاهين على مواستها عقب استلام التكريم.

يشار إلى أن هذا أول ظهور للفنانة دنيا سمير غانم في المهرجان القومي للمسرح بدورته الـ 14 بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بعد غيابها عن المهرجانات والأحداث الفنية السابقة.

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