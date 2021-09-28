أشرف زكي يعلق على أنباء اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم الفن بعد وفاة والديهما (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - رد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على شائعة اعتزال الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم.

وفي مقابلة مع مراسل برنامج ET بالعربي، قال أشرف زكي: “صعب إن الفنان يعتزل، ممكن يمر بظروف، كان الله في عون الأختين الغاليين دنيا وإيمي. وعايز أقول لك مش هما فقدوا سمير غانم ودلال عبد العزيز، لأ كلنا فقدنا سمير غانم ودلال عبدالعزيز.”

وردا على سؤال “لو قرروا الاعتزال هل توافق؟” أجاب: “محدش هيوافق إنهم يعتزلوا، وبعدين هما بيكملوا مشوار، بيكملوا امتداد، هما امتداد لسمير غانم ولدلال عبد العزيز، امتداد لرسالة. حتى آخر نفس في حياة الفنان الكبير سمير غانم، والأستاذة الكبيرة دلال عبد العزيز كانا في الفن لم يبتعدا.”

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وأضاف زكي «دنيا وإيمي تمران بظروف صعبة، وربنا يصبرهما على فراق والديهما اللذين افتقدهما الجميع ليس هما فقط».

في أول ظهور لها حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على التواجد في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتسلمت دنيا سمير غانم، تكريم والديها ودخلت في نوبة بكاء على المسرح عقب تسلمها تكريم والديها، ووجهت كلمة شكر على المسرح وسط بكائها قائلة: «شكرا لكل التكريمات لبابي ومامي في كل المهرجانات وشكرا للناس اللي بتدعيلنا حبكم مصبرني».

واختارت إدارة المهرجان القومي للمسرح، تكريم 10 مبدعين في مجالات التأليف والتمثيل والإخراج المسرحي، يأتي على رأس القائمة اسم الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم، اللذين رحلا عن عالمنا مؤخرا، فضلا عن اسم الراحل عبد الله غيث، بالإضافة إلى الفنانين أشرف عبدالغفور، فاروق فلوكس، إلهام شاهين، سامي مغاوري، والكاتب بهيج إسماعيل والمخرج إميل جرجس، والناقدة آمال بكير.

رحل عن عالمنا الفنان سمير غانم متأثرا بإصابته بمضاعفات فيروس كورونا بعد معاناة قصيرة مع الفيروس، لتلحق به زوجته دلال عبدالعزيز بعد أيام قليلة من رحيله متأثرة هي الأخرى بمضاعفات فيروس كورونا.

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