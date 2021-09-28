غادة إبراهيم تكشف كواليس مشادتها مع إيناس الدغيدي

كشفت الفنانة غادة إبراهيم، في تصريح خاص لصدى البلد عن تفاصيل مشكلتها مع المخرجة إيناس الدغيدي خلال ندوة تكريم المخرج علي بدرخان في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وقالت غادة إبراهيم :" أنا كنت في الصف العاشر في الخلف ، علشان جيت بعد ما الندوة بدأت ، وإيناس الدغيدي كانت في الصف الأول ، بعد اعتراض أمير أباظة رئيس المهرجان عليها أربع مرات وهى ماسكة الميكروفون مش راضية تسيبه ".

أضافت غادة إبراهيم :" تحولت الندوة من كلام حلو بيتقال عن ذكريات علي بدرخان وأنه كان بينط من على السور ويسرق ساندوتشات ، والناس كانت بتضحك من قلبها وكل واحد كان محضرله سؤال في حبه وتكريمه والدورة التي تحمل اسمه ".

تابعت " فاجأة تحولت الندوة اللي بيتكرم فيها قيمة بمثل علي بدرخان إلى برنامج شيخ الحارة ، تحدث معها رئيس المهرجان أخبرها أن ذلك ليس حوار في برنامج وكل واحد له سؤال واحد ".

وقالت :" ، بعد كدة اللي جنبها خدوا الميكروفون وتحدثوا في نفس السياق، فرئيس المهرجان قام بإنهاء الندوة ولم يستطع الاخرون توجيه أسئلة لعلي بدرخان "

هاجمت الفنانة غادة إبراهيم، المخرجة إيناس الدغيدي خلال ندوة تكريم المخرج علي بدرخان في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وجاء الإعتراض نتيجة لقيام إيناس الدغيدي بمحاورة علي بدرخان دون أن تترك مجال لأصدقائه الآخرين في الحديث، وقالت ": احنا جايين نكرم أستاذنا يا جماعة حد ياخد منها المايك".

تواجد عدد من النجوم، منهم مدير التصوير محسن أحمد، المنتج محمد العدل، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، المخرج هاني لاشين، والمخرجة إيناس الدغيدي الهام شاهين، والمخرج مجدي أحمد علي، والمخرج عمر عبد العزيز.

وحكى علي بدرخان عن دخوله عالم الاخراج وقال": انه شعر ان لديه إحساس توصيل المعلومة، وهذا من أهم كوادر المخرج وكريقة تعامله مع فريقه، بجانب خبرتي في التعامل مع الشباب نتيحة لشقاوتي في الجامعة، فتحمست لتجربة عالم الإخراج.

وتابع علي بدرخان ": انا لا اقوم بعمل افلام تأتي من مؤلفين، انا من اكتب ولدى اعمال في منزلي ولا استطيع ان اصنعها بسبب الإنتاج، وحينما اشاهد عمل تلك الايام انه مأخوذ من افلام أجنبي".