فتحي عبدالوهاب يستعد لتصوير ”وكالة الخرطوشي” لرمضان المقبل

يستعد الفنان فتحي عبدالوهاب لبدء تصوير مشاهده في مسلسل "وكالة الخرطوشي"، تمهيدا لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل.
ويعقد فتحي عبدالوهاب خلال الفترة المقبلة جلسات عمل مع المخرج عادل الأعصر وباقي أبطال العمل للاتفاق على تقديم المشاهد المتبقية والتي سيكون أغلبها داخل القاهرة.
واختار المنتج سمير عبدالباسط اسم"وكالة الخرطوشي" بشكل مبدئي، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المشاهد المتبقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة تمهيدا لطرحه على الشاشات في الموسم الرمضاني المقبل.
وتفاضل الشركة المنتجة بين عدد من المنصات الإلكترونية والفضائيات لطرح العمل عليها ولكنها لم تستقر حتى الآن على الجهة التي سيطرح على شاشاتها العمل .
المسلسل تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر وهو من بطولة فتحي عبدالوهاب، آيتن عامر، أحمد صفوت، أحمد فؤاد سليم، إنتاج شركة "كلاكيت 3" لأصحابه سمير عبدالباسط ومحمد محسن، وتدور أحداثه المسلسل في إطار درامي اجتماعي.
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