دنيا سمير غانم لم تتمكن من السيطرة على دموعها خلال استلام تكريمهما...

لم تتمكن الفنانة دنيا سمير غانم من السيطرة على دموعها فى أول ظهور لها بعد وفاة والدها الفنان القدير سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك خلال استلام تكريمهما فى مهرجان المسرح القومى، الذى افتتح ليلة أمس، الاثنين، بحضور وزيرة الثقافة.

دنيا سمير غانم ظلت تبكى حتى قبل صعودها على المسرح وخلال تواجدها عليه، خاصة أنها ظلت لفترة طويلة على خشبة المسرح بسبب إستلام تكريم والدتها أولا، ثم عرض فيديو من بعض المشاهد الخاصة بأعمال والدها، لتتسلم التكريم بعدها.

وبسبب حالة البكاء التى أصابت دنيا سمير غانم، لم تتمكن سوى من إلقاء كلمات بسيطة بعد استلام التكريم، حيث شكرت القائمين على مهرجان المسرح القومى على تكريم والديها، كما توجهت بالشكر لكل الأشخاص الذى ساندوهم فى محنتهم، مؤكدة أن دعاء الناس لهم منحهم الصبر.

واختتمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ليلة أمس، فعاليات حفل الافتتاح بمهرجان المسرح القومي، حيث كرمت أعضاء لجنة المشاهدة والاختيار خلال افتتاح الدورة الرابعة عشرة برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، وبحضور مدير المهرجان الفنان القدير إسماعيل مختار.

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