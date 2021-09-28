إلهام شاهين تنفعل على فتاة في فعاليات حفل الافتتاح بمهرجان المسرح القومي

انفعلت الفنانة إلهام شاهين ، على إحدى الفتيات خلال تواجدها في فعاليات حفل الافتتاح بمهرجان المسرح القومي ، بسبب وقوفها خلفها اثناء التصوير مع وسائل الأعلام .

وقالت الفنانة إلهام شاهين منفعلة ، هذا الموقف ما هو إلا موقف غير حضارى ، واستكملت حديثها “ بيبقى شكلنا وحش ، ووسائل الاعلام لازم تنبهنا لما ده يحصل ، انا مبتكلمش على المرة دى بس ولكن للمواقف الجاية ”

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