وزارة الآثار تنهى حملتها للترويج السياحي للمحافظات المصرية احتفالاً بيوم السياحة العالمي بفيديو ترويجي قصير عن محافظة الإسماعيلية

أنهت، وزارة السياحة والآثار، بفيديو ترويجى قصير عن محافظة الإسماعيلية، حملتها الدعائية التي أطلقتها للترويج السياحي لكافة المحافظات المصرية والتي بلغ عددها ٢٧ محافظة بواقع محافظة كل يوم، وذلك احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

وأطلقت هذه الحملة على منصات الوزارة المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أول سبتمبر الجاري واستمرت لمدة ٢٧ يوماً للترويج السياحي للمحافظات المصرية وإبراز المقومات السياحية والأثرية لها.

محافظة الإسماعيلية:

تعتبر محافظة الإسماعيلية من أعرق المحافظات المصرية، فقد شهدت أرضها العديد من الأحداث التاريخية الهامة، وتطل على قناة السويس وبها أجمل المناظر الطبيعية الخلابة، وتضم عدد من المواقع الأثرية من بينها تل الكوع، وتل حسن داود، وتل المسخوطة، وتل الرطابة، وتل سرابيوم، وتل الصحابة.

ويوجد بها آثار من العصر الحديث مثل استراحة ديليسبس، ومبنى هيئة قناة السويس القديم وملحقاته، ومسجد عباس حلمي الثاني.