حمو بيكا يناشد مؤسس “فيسبوك” لحل أزمة ظهوره لايف على الموقع (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - ظهر مغني المهرجانات حمو بيكا في فيديو عبر حسابه على إنستجرام ليتحدث إلى جمهوره ويكشف عن أزمة يواجهها.

وأوضح حمو بيكا في الفيديو أنه لا يستطيع الظهور في فيديو بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك مشيرا إلى أنه يواجه مشكلات عديدة، وناشد مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك لحل أزمته.

وقال حمو بيكا: “مش عاوزني أطلع فيسبوك، بيمنعوني من حبايبي لأ، يا أستاذ مارك حللنا الموضوع ده، أنا بقالي 6 شهور الفيسبوك بتاعي مقفول وعاوز كل أخواتي يعملولي متابعة على ماي لاف الفانز دي صفحتي، مانعين أي حاجة باسم حمو بيكا على فيسبوك”.

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على جانب آخر، كشف حمو بيكا خلال حلوله ضيفا على برنامج “الترابيزة” من تقديم أميرة بدر عبر قناة “الشمس”، عن رأيه في الفنان محمد رمضان وقال: “محمد رمضان مؤدي كويس، وأنا أشطر منه في الأغاني وبحقق أرقام أعلى منه”.

وأضاف موضحا أن محمد رمضان يستفيد من جماهيريته كممثل قائلا: “عنده في قناته 15 مليون استخدم الفانز بتاعه من التمثيل في الغناء، لو جبنا قناة من الصفر ونزل عليها أغنية وأنا نزلت أغنية نحكم وقتها، ورمضان مش هيكسب”، مشيرا إلى أن نصف المشاهدات الموجودة على قناته مزيفة

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