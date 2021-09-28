الشاعر حمد البلوشي يطرح أغنية جديدة دعما للشيخ محمد بن زايد

طرح الشاعر الإماراتي حمد البلوشي أغنيته الجديدة بعنوان: "سيف العرب" على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وإنستجرام وفيسبوك، وموقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من ألحان التراث العربي وتطوير الفنان سلطان الريسي وأداء كورال فرقة الفرسان.
ويحتفي حمد البلوشي في أغنيته بالشيخ محمد بن زايد، ويقول جزء من كلمات الأغنية: في شف ( بن زايد ) و شورة، جينا على الهجن الأصايل، نعلم (( التاريخ )) أنا (( الأول )) على كل الأوايل.
جدير بالذكر أن الشاعر حمد خليفة البلوشي ولد في العام 1982 بإمارة أبوظبي، حيث نشأ وترعرع بين مدينتي العين وأبوظبي في عائلة فنية تضم العديد من الشعراء، وهو ما جعل من السهل أن تطفو موهبته الكبيرة على الساحة، والده هو سعيد بن خليفة بن الدحيم، وهو من الشعراء المخضرمين الأوائل بمجلس شعراء أبوظبي، وهو كبير ومعرف القبيلة بمرسوم من الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وقدّم البلوشي عددًا من الأعمال التي تعاون فيها مع مجموعة من الفنانين العرب والمصريين، وفي العام الماضي، وأهدى الشعب المصري قصيدة بعنوان «أم الدنيا»، وتعاون مع الفنان الليبي رافع العكوكي بأغنية تحمل اسم «من ليبيا»، وأهدى أغنية «لبيك أبو خالد» لللشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد الإمارات.
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