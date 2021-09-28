شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان من دبي

حرص الفنان محمد رمضان على نشر صورة له وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام". وظهر محمد رمضان فى الصورة من دبي، مما نال اعجاب متابعيه. أعلن الفنان محمد رمضان عن تعاقده على مسلسل جديد في رمضان 2022 من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد. ونشر صورة له مع المنتج محمد السعدي وكتب:" تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٢ من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين رمضان يجمعنا ان شاء الله بكل خير و ثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم".

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