نجل سامي مغاوري يبكي لحظة تكريم والده بـ”القومي للمسرح”.. والأخير يمازحه: “لما بابا يتكلم أقف”

ابو ظبي - احمد الجزار - بكى كريم سامي مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، في أثناء لحظة تكريم والده بحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ14، تحت شعار دورة الكاتب المسرحي والمصري، والذي تُقام حاليًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ومازح الفنان سامي مغاوري، نجله كريم وذلك في الوقت الذي كان يحكي فيه «مغاوري» عن نجله، قائلًا له: «لمّا بابا يتكلم تقوم تُقف، يبقى مش في البيت وهنا كمان، الأمر الذي جعل القاعة تضج بالضحك والتصفيق الحاد».

وحرص الفنان سامي مغاوري، خلال كلمته أثناء تكريمه في حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح، على توجيه رسالة شكر وعرفان لكل من ساعده وسانده على مدار مشواره الفني والمسرحي، وكل من كان داعمًا له في المجال الفني.

المهرجان القومي للمسرح، جاء بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض، والناقد الكبير جرجس شكري أعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

حضر حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم دنيا سمير غانم، وفاروق فلوكس، وسهر الصايغ، ومحمود حميدة، وإيهاب فهمي، ومحسن صبري، وعبدالله مشرف، وغيرهم من الفنانين.

إجازة مفتوحة

يعرض حاليًا للفنان سامي مغاوري مسلسل إجازة مفتوحة عبر شاشة قنوات ON، والمسلسل من بطولة شريف منير ولقاء الخميسي، بالتعاون مع مجموعة كبير من نجوم الفن منهم، سميحة أيوب، هشان إسماعيل ومراد مكرم، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومحمد العمروسي، وصبري عبد المنعم، والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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