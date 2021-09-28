عزل محمد شردي مذيع “الحياة اليوم” في الأردن بعد إصابته بفيروس كورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الإعلامي محمد مصطفى شردي، مُقدم برنامج «الحياة اليوم»، عبر شبكة تليفزيون الحياة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاده، وذلك على هامش تواجده في العاصمة الأردنية عمان.

وكتب محمد شردي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «مش من عادتي إني أكتب عن أحداث شخصية.. ولكن أنا أحتفل بعيد ميلادي السنة دي بطريقة وشكل مختلف.. أنا في العزل الطبي في عمان بالأردن.. ثبت إصابتي بكورونا.. ولن أدخل في تفاصيل كثيرة وأسئلة قد تدور في الأذهان.. لأن هذه هي إرادة الله».

وأضاف: «تخيلوا طول عمري مش بحب احتفل بعيد ميلادي كتير.. يشاء الله أن أكون بعيدًا عن مصر وأسرتي وأهلي وأن أصاب بهذا الفيروس وأعيش في غرفة مغلقة.. فترة من الاكتشافات والمراجعات مع نفسك».

وتابع: «أول حاجة بتقلق هي أسرتك وحالهم وخوفك عليهم خاصة وأنت بعيد.. وأصبح صديقي الأساسي هو جهاز قياس الأكسجين.. والأطباء والأدوية.. ومش عاوزكم تقلقوا.. الحقيقة إن الرعاية والاهتمام اللي شايفة هنا كبير جدًا»، متابعًا: «دعواتكم.. وأراكم قريبًا في مصر على خير».