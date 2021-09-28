أسماء مصطفى عن رحلة علاجها مع السرطان: “مقدرتش أتخلص من المرض اللعين وربنا كتبلي عمر جديد”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت أسماء مصطفى، المذيعة بقناة «إكسترا نيوز»، منشورا جديدا، تكشف من خلاله تطورات حالتها في حربها مع مرض السرطان اللعين.

وكتبت أسماء مصطفى على حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اتأخرت عليكم بس عارفة إنكم بتعذروني، وعايزة أقولكم إني فعلا زي ما بنقول: ربنا كتبلي عمر جديد، وقدر ولطف. تفاصيل صعبة لكن أكيد الدعوات الصادقة لوجه الله هي اللي نجتني لسه عندي مشوار مع العلاج والحمد لله لثاني مرة».

وأضافت أسماء مصطفى في حديثها: «مقدرتش أتخلص من الورم اللعين كليا، ولسه هاكمل علاج، لكن ربنا نجاني الحمد لله وأكيد ليه حكمة وأكيد ده الخير وربنا يسامحني على كل يوم كنت بصحتي ومصحتش أحمد ربنا عليها.. الأصحاء اشكروا الله وادعوا لجميع المرضى بشكركم من قلبي على دعواتكم ربنا يحفظكم».

وكانت أسماء مصطفى، أعلنت منذ عدة أشهر على «فيس بوك» إصابتها وكتبت: «أنا باعتذر طول الفترة اللي فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عني الحقيقة إنى بقالي كام شهر مش عارفة أرد أو اكتب أقول إيه لمعظم الناس وده كان علشان أمي وعيلتي لحد ما يستوعبوا القصة، وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص».

وأضافت: «أنا حالي حال ناس غيري كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين الاسم صعب cancer، معلش وأنا منهم باحاول وبكافح وربنا كريم صحيح المشوار لسه طويل والشفا بايدين ربنا وحده، وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل انا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة إنه بيغير القدر.. أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله ولسه في خطوات تانية ربنا يسهل.. في انتظار تحديد ميعاد العملية علشان كده عدم ظهوري هيطول رجاء تاني محدش يتضايق فضلا الدعاء».