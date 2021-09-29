حلا شيحة تكشف عن ارتدائها الحجاب: ” بداية جديدة.. فرحانة من قلبي الحمد لله”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة حلا شيحة، عن عودتها لارتداء الحجاب من جديد، وذلك في أحدث صورها عبر حسابها على “إنستجرام”.

ونشرت حلا صورتها بالحجاب، وعلقت: “مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلى.. الحمد لله”.

كما نشرت صورة اَخرى عبر حسابها على “الاستوري”، وعلقت: “يوم جديد.. حياة جديدة.. بداية جديدة”، وعلقت على صورة أخرى جمعنها بابنتها: “فرحانة من قلبي الحمد لله”.

ويأتي نشر هذه الصورة في أعقاب تصريحات والد حلا الفنان التشكيلي أحمد شيحة عنها بانها غير محجبة الآن حيث صرح خلال لقائه في برنامج “حروف الجر” من تقديم الإعلامي يوسف الحسيني عبر إذاعة وقناة نجوم F.M، إن ابنته حلا لا ترتدي الحجاب الآن، مشيرا إلى أنها عندما قررت خلع الحجاب كان قرارها بمفردها دون أن يؤثر عليها أي شخص.

وتحدث قائلا: “حلا لما لبست الحجاب قولتها هيجي يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي أن ده لا دخل له بـ الله، ولما عادت ورفعت الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وهي كانت قرأت طن كتب في الموضوع، وهي دلوقتي غير محجبة”.

كما تطرق أحمد شيحة للحديث عن ظهور مذيعات محجبات قائلا إن هذا يعد تمييزا، والتليفزيون في الماضي كان لديه شروط في ظهور أي إعلامي على الشاشات، منها أن يكون محايدا.

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