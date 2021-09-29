حمدي الميرغني يكشف تطورات حالته وزوجته بعد إصابتهما بـ”كورونا” ويطلب الدعاء

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان حمدي الميرغني تفاصيل حالته الصحية وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وخضوعهما للحجر المنزلي منذ بضعة أيام.

وكتب حمدي الميرغني، من خلال خاصية الاستوري لحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: الحمد لله والفضل لله أنا بخير وأسرتي بخير وبالفعل تم إصابتي بفيروس كورونا منذ عدة أيام ومازالت خاضع وملتزم بالحجر المنزلي ومتابعة بروتوكول العلاج مع دكتور مختص أنا وإسراء، وشكرًا لكل من حاول الاتصال أو إرسالة رسالة للاطمئنان ولكني أعتذر على عدم الرد على أغلب الاتصالات والرسائل بسبب كثرتهم وأرجو منكم الدعاء، والحمد لله على ما أصابنا.

على جانب آخر انتهى حمدي الميرغني من تصوير فيلم “تماسيح النيل”، من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبد العزيز ويلعب بطولته الفنان خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، لمى كتكت ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور أحداث “تماسيح النيل” في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالي بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة.