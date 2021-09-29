“والله ما أعرف عنها حاجة”.. أول تعليق من والدة حلا شيحة عن ارتداء ابنتها للحجاب

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت نادية زيتون والدة الفنانة حلا شيحة، أنها لم تكن تعلم أن ابنتها ارتدت الحجاب وأنها لم تعد تعرف عنها شيء .

وأضافت والدة حلا شيحة في تصريحات لـ”الوطن”: “والله العظيم ما أعرف حاجة عنها، ومعرفش إذا كانت لبست الحجاب ولا لأ، روحوا اسألوها هي وأبوها، تعبت من كتر التليفونات اللي عمالة تيجي”.

مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بما يحدث من إيجابيات في البلد وترك ارتداء وخلع الحجاب، قائلة: «المفروض الناس تسيبها من الفنانين لبسوا ولا قلعوا الحجاب، وتهتم بالإيجابيات اللي بتحصل في بلدنا”.

وكانت حلا شيحة قد كشفت خلال الساعات الماضية عن ارتدائها الحجاب بعد نشر صورة صورة جديدة لها عبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت عليها كاتبة: “مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي”، كما عبرت عن سعادتها بهذه الخطوة والحياة الجديدة التي تعيشها الاَن مع زوجها معز مسعود.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من تصريحات والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، الذي قال في حوار إذاعي له، إنها لم ترتد الحجاب، لكن يبدو أن حلا تقصد الرد على والدها بطريقة غير مباشرة.

حلا شيحة تحرج والدها

يذكر أن هذه ليست المرة الوحيدة التي تحرج بها حلا والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، فسبق وأحرجته في مشكلتها الأخيرة مع الفنان تامر حسني، حينما قال أحمد شيحة إن ابنته تعرضت لحالة خطف.

وكتبت وقتها على إنستجرام: «الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي، والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة، من احترام ورجولة وشهامة نادرة الأيام دي، وأنا لم يخطفني أحد كما قال والدي، والكلام ده لا يصح أبدًا، أنا بحب زوجي وسعيدة بحبه ليا وبنحترم بعض، ومعز بيحترم رأيي وبيقدر مشاعري وبالعكس هو دائما بيهدّيني.. وطبعا بيساندني ويشجعني لأني زوجته وحبيبته وهو أكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه، وافتراءات مش صحيحة، وهو أبعد ما يكون عنها».

وبعد بكاء والدها في كل القنوات الفضائية، عادت واعتذرت له، عما بدر منها، ولم تتحدث مرة ثانية في الأمر.

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