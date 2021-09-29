شاهد.. مي كساب تروج للحلقة الخامسة لحكاية «عقبال عوضك» من مسلسل زي...

روجت الفنانة، مي كساب، لأحدث أعمالها، حكاية "عقبال عوضك"من مسلسل “زي القمر”،ونشرت صورة من الكواليس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وكتبت معلقة من خلال الصورة:"يا تري يا شادية بكره فيه إيه؟ توقعاتكم إيه لحلقة بكرة الخامسة والأخيرة من حدوته #عقبال_عوضك". وتجسد مي كساب داخل أحداث حكاية "عقبال عوضك"،من مسلسل “زي القمر” شخصية سيدة تدعى “ شادية ” والحكاية من إخراج معتز حسام.

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