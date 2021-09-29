عبرت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها بردود الفعل علي آخر صورة لها بالحجاب عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام. حيث علقت حلا شيحة قائلة :"صحيت من النوم على كل الكلام الجميل والدعوات اللي من القلب، ويارب يجمعنا دايماً على حبه و الدعوات الجميلة ليها دائما الأثر في قلوب الناس لبعضها البعض والنفوس الطيبة والفطرة الطيبة وحسن الظن في زمن بقى صعب، بس اللي بيحليه بجد الحب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من حلا شيحة عن ردود الأفعال على صورتها بالحجاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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