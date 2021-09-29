أسما شريف منير تهنئ شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها

حرصت الإعلامية أسما شريف منير، علي تهنئة شقيقتها فريدة بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت مجموعة صور جمعتها بشقيقاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وكتبت أسما من خلال الصور مهنئة شقيقتها: "كل سنة و انتي اختي و بنتي و حبيبتي و صحبتيSisters for life ♥️Happy bday my lov".

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