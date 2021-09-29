وزيرة الثقافة ترأس اجتماع استكمال الإجراءات التأسيسية للشركة القابضة للاستثمار في الصناعات...

ترأست الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اجتماع الجمعية العمومية العادية لاستكمال الإجراءات التأسيسية للشركة القابضة للاستثمار في الصناعات الثقافية والسينمائية، حيث تم موافقة الجمعية من خلال التصويت المباشر على اختيار اعضاء مجلس الادارة باجماع الاعضاء والذي جاء كالتالي رجل الأعمال ايمن اسماعيل "رئيسا " ، المهندس محمد ابو سعده رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى "عضو منتدب تنفيذي" وعضوية كل من نرمين محمد رئيس الاتصال والتسويق المؤسسى وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي المصرى ، المخرج عمر عبد العزيز عضو لجنة السينما باللجان الدائمة بالمجلس الاعلى للثقافة ، الكاتب والروائى الدكتور فوزي فهمي الرئيس الاسبق لاكاديمية الفنون ، المستشار الدكتور خالد سري صيام الرئيس السابق لبورصتى القاهرة والاسكندرية ، محمود عادل سمير محمد غانم الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لأيونويا للتنمية البشرية واستشارات الأعمال ، المخرجة ساندرا نشأت، طاهر الشريف مؤسس ادارة الاعلانات بمؤسسة الاهرام ، هويدا رمضان "ممثلة عن وزارة المالية"، مجدي البدري "ممثلا لاتحاد النقابات العمالية " كما صوت اعضاء مجلس الادارة علي استمرار تكليف الدكتور خالد عبد الجليل بادارة نشاط السينما التابع للشركة القابضة لحين انشاء الشركتين التابعتين للصناعات السينمائية والحرف التراثية.

وهنأت عبد الدايم اعضاء مجلس ادارة الشركة ورئيسها وابدت ثقتها في قدرتهم علي تحقيق الطموحات فى تفعيل دور كيان اقتصادي بوزارة الثقافة منوط بتطوير ودعم الانشطة الثقافية والفنية والمنتج الثقافي، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لرعاية الفكر والفن وفى ظل العمل على النهوض بالمستوى الابداعى للمجتمع وتحقيقا للصالح العام بما يلبى طموحات وطن عرف بريادته الحضارية ، واشارت أن الشركة تضم مؤسستين تابعتين إحداهما للسينما والأخرى للحرف التراثية، واوضحت ان مجلس الادارة يضع ضمن اولوياته ومهامه اعداد قوائم مالية مجمعة ومنضبطة وفتح حساب مصرفي باحد البنوك التجارية واعداد ملف ضريبي وعرضه على الجمعية العامة تمهيدا لقيد الشركة في السجل التجاري والانتهاء من اجراءات التأسيس مع مراعاة المحددات الحاكمة لتطبيق الميكنة والتنظيم الاداري الخاص بها.

يذكر أن تأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينما، جاء بعد اصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1432 لسنة 2019 والخاص بتشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، ليواكب التوجه العام للدولة الهادف الى رعاية الثقافة ودعم صناعة السينما واستثمار الابداع في تحقيق محاور التنمية المستدامة مع الحفاظ على المستوى الفني من خلال محتوى يعكس قيمة الحضارة المصرية ويصون الهوية حيث تعمل الشركة على النهوض بالمستوى الفني وإعادة إحياء صناعة السينما واعادة هيكلة المنظومة الثقافية في مصر.