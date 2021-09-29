والد حلا شيحة بعد ارتدائها الحجاب: “لم أتحدث معها منذ 3 أشهر وربنا يوفقها في حياتها”

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، إنه لم يتحدث مع ابنته حلا منذ ثلاثة أشهر ولا يعرف عنها شيء منذ أزمتها الأخيرة التي أثيرت وقت عرض أحدث أفلامها “مش أنا”.

وجاء ذلك على خلفية أثارتها للجدل أمس وظهور بالحجاب من جديد، وذلك بعد يوم واحد فقط من تأكيد والدها في حوار إعلامي أنها لم ترتدِ الحجاب.

وفاجأت حلا شيحة جمهورها ومتابعيها أمس بارتداء الحجاب من جديد، وعلقت على صوتها بأنها ستبدا حياة جديدة.

وقد جاء ذلك بعد يوم من تصريحات والدها مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج «حروف الجر» على إذاعة «نجوم إف إم»، وتأكيده أن ابنته حلا لم ترتدِ الحجاب، وأنه قال لها إنه عندما يمتلئ قلبها بالإيمان ستخلع الحجاب تماما، لأن الحجاب ليس له علاقة بالله.

وأضاف أحمد شيحة خلال لقائه، أن ابنته «حلا» عندما عادت لخلع الحجاب كانت قرأت الكثير «طن من الكتب»، وقالت إنها رجعت من تلقاء نفسها ولم يؤثر أحد عليها، مؤكدا أن ابنته في الوقت الحالي غير محجبة.

وقال شيحة في تصريحات صحفية وفقًا لـ”الوطن”، إنه لم يتحدث مع ابنته «حلا» منذ 3 أشهر، وبالتحديد وقت أزمة فيلم مش أنا مع الفنان تامر حسني، مضيفا أنه يتمنى من الله أن يوفقها في حياتها.

وفي سياق متصل، كشفت أيضا السيدة نادية زيتون والدة حلا شيحة في تصريحات صحفية حول عودة حلا لارتداء الحجاب بشكل كامل: «والله العظيم ما أعرف حاجة عنها، ومعرفش إذا كانت هي لبست الحجاب ولا لأ، روحوا اسألوها هي، وأبوها هلك من كتر التليفونات اللي عمالة تيجي.. وياريت تسيبوكم من الفنانين وقلع ولبس الحجاب».

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