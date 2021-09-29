أروي جودة عن ارتباطها بالنجم التركي أوزجان دينيز: استعنا بمترجة في البداية ثم لجأت للقاموس

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة أروي جودة تفاصيل خطبتها للنجم التركي أوزجان دينيز، وذلك في لقائها على لميس الحديدي في حلقة أمس من برنامجها “كلمة أخيرة” على قناة “أون”.

وقالت أروى جودة: “حبيته لأنه كان دمه خفيف وكل واحد فينا كان بيبذل مجهود علشان يفهم التاني وده كان بيخليني أضحك وكان بينا مواقف مضحكة لأن لغتنا مختلفة”.

وأضافت: “خطيبي التركي حصل على كورسات إنجليزي علشان نعرف نتكلم ونتواصل مع بعض اكتر، لأننا استعنا بمترجمة في بداية العلاقة وكانت تجلس معنا في كل اللقاءات، لتترجم ما نقوله وشعرت وقتها بعدم ارتياح وبدأت اعتمد على نفسي واضطررت في اللجوء لقاموت عربي تركي لاعبر له عما أريد”.

وأشارت جودة إلى أنها انفصلت عن خطيبها التركي لأن عمله في تركيا، متابعة: “وأنا كنت لسه ببدأ طريقي في مصر ومكنتش قادرة أسيب مصر، وماما وبابا مضغطوش عليا في الارتباط أو الانفصال”.

وتحدثت الفنانة المصرية عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة إنها تفضل الارتباط برجل “يفمهني وبفهمه ويكون في كيمياء بينا، ويبقى خفيف الروح وزوق معايا ومع غيري ويبقا حد واثق جدآ من نفسه”.

وأكدت: “أنا مش الست اللي مثلا أحب أكون متحكمة، بس محبش حد يتحكم فيا، أحب اللي أحنا نبقى مكملين بعض وبناخد رأي بعض، ويساعدني وساعده”.

يشار إلى أن أروى جودة تنتطر عرض فيلم “أشباح أوروبا” في دور العرض السينمائية، والذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بمشاركة الممثل أحمد الفيشاوي، وهو العمل السينمائي الأول لها بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن شاشة السينما، إذ كان آخر أعمالها السينمائية الجزء الثاني من فيلم “الجزيرة”، من إنتاج 2015، وهو من بطولة أحمد السقا وهند صبري وخالد صالح.