رضوى الشربيني في عيد ميلادها الـ40: “شكلي كبرت بجد” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت مقدمة البرامج رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ40، بصحبة أصدقائهما ومن بينهم شام الذهبي التي صممت لها تورتة كبيرة بكلمة “بلوك” و”ملكة البلوكات”.

نشرت رضوى الشربيني صورة من الاحتفال ومقطع فيديو للمفاجأة التي أعدها لها أصدقائها عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”، وعلقت كاتبة: “خلاص كده النهارده تميت ٤٠ سنه وشكلى كبرت بجد لكل اهلى واصحابى و حبايبى شكرا على كل كلمه و كل معايده و رساله ومكالمه تليفون…….انتم احلى حاجه فى الدنيا”.

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يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج “هي وبس” عبر شاشة “CBC سفرة”، ويلاقي نجاحا كبيرا في أوساط الفتيات والسيدات.