“النهار” تحصل على حكم تعويض ضد رضا عبدالعال بمليون ونصف جنيه

ابو ظبي - احمد الجزار - حصلت شبكة قنوات النهار على حكم تعويض ضد الكابتن رضا عبد العال، المحلل الرياضي بأحد البرامج، قيمته مليون ونصف المليون جنيه وكذلك 250 ألف جنيه مصروفات تقاضٍ، وذلك نظرًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالقناة، والتي تعاقدت مع المحلل الرياضي للظهور على شاشتها، ولكن ترك المكان وانضم لأحد البرامج الرياضية الأخرى دون إخطار وموافقة القناة وحملت القضية رقم 1401 لسنة 2020.

وقالت أوراق القضية إن القناة اتهمت رضا محمد عبد العال سلطان وشهرته رضا عبد العال بالتسبب في أضرار مادية وأدبية، وقدمت عقدًا للمحكمة عنوانه: عقد ضيف دائم لبرنامج رياضي ومحرر بتاريخ 18 يناير 2020 وذلك بصفة حصرية ومنعه من الظهور في أي قناة أخرى.

‎وشرحت أوراق القضية أن رضا اعتذر لهيئة المحكمة عن عدم الحضور في أبريل الماضي، لإجراء عملية جراحية، وطلب تأجيل الجلسة؛ ولكن المحكمة رفضت لعدم تقديمه مستندات تؤكد موقفه القانوني وحضر في بعض الجلسات النهائية عقب تعافيه.

‎وطلبت القناة عبر ممثلها القانوني تعويضًا قدره 10 ملايين جنيه وانتهت الجلسات بالحكم على المحلل الرياضي بدفع تعويض قدره مليون ونصف المليون جنيه وكذلك دفع 250 ألف جنيه كأتعاب قضائية.

‎وقالت القناة عنها: سوف تستكمل تنفيذ باقي الإجراءات للحصول على مبلغ التعويض الذي يعد جزءًا قليلا مقارنة بالأضرار التي لحقت بها.