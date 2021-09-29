إلهام شاهين: “أنا متمردة طول عمري وأهلى خدوني لطبيب نفسي في طفولتي”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة إلهام شاهين، أسباب اختيار اسم كتابها الجديد الذي يحمل عنوان المتمردة، حيث يُقام حفل توقيعه حاليًا في مجلس الأعلى للثقافة.

وقالت إلهام شاهين، خلال ندوة حفل توقيع كتابها على هامش فعاليات مهرجانات القومي للمسرح: اختيار اسم كتاب متمردة عجبني جدًا.

كما أشارت إلهام شاهين أنها ترى نفسها متمردة، وهذا سبب اختيار اسم الكتاب، معقبةً: بشوف أنها صفة فيا، لأن أنا متمردة على المستوى الشخصي وفي حيات]، وعارفة حقوقي وواجباتي كويس ومش بتكسف، وده يسبب لي أزمات ومشاكل في حياتي من الطفولة.

فيما تابعت إلهام شاهين مشيرة أنها ذهبت لطبيب نفسي، وهي صغيرة، قائلة: أنا متمردة من يومي، وبابا كان ضد شغلي في مجال الفن، وخدوني عند دكتور نفسي وأنا صغيرة.

وأشارت إلهام شاهين، أنها قدمت خلال مشوارها الفني ما يقرب منن 26 مسرحية، تعاونت فيهم مع كبار المخرجين، الذين تتلمذت على يديهم.

وكشفت إلهام شاهين خلال ندوة حفل توقيع كتابها على هامش فعاليات مهرجان القومي للمسرح عن تجربة جديدة مع الفنان محمد صبحي، وقالت: أنا بحضّر لعمل فني جديد مع الأستاذ الكبير محمد صبحي، وشرف لأي فنان العمل معه، ودائمًا كواليس أي عمل مع محمد صبحي تدرس وبنستفيد كتير، وطبعًا الالتزام بالمواعيد ده شيء مهم جدًا ما دام هتشتغل مع أستاذ محمد صبحي.

وأما عن فكرة خوضها تجربة المسرح، تابعت إلهام شاهين: أنا طموحي أشوف المسرح المصري يكون أكبر من اللي عليه حاليًا وميزانية أكبر، وفكرة المسرح حاليا مؤجل لأن لم يعجبني سيناريو جيد بجانب الوقت.

وكانت إلهام شاهين كشفت عن موعد توقيع كتابها، حيث نشرت مجموعة من الصور لها، من حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور، والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلقت عليها كاشفةً موعد توقيع الكتابن ومناقشة محتواه.