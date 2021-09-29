تفاصيل تُكشف لأول مرة .. عندما أستعارت رجاء الجداوي فستان زفافها من صديقتها | صورة نادرة

الرياض - محمد الاطلسي - في عام 1970 سافرت رجاء الجداوي مع خالتها تحية كاريوكا إلى السودان لعرض مسرحية "روبابيكيا"، وكانت وقتها الدورة الأفريقية لكرة القدم وهناك تعرفت على حارس مرمى النادي الاسماعيلي ومنتخب مصر "حسن مختار" ،

وقبل سفرها إلى مصر مجدداً طلب منها صورة شخصية فكتبت له عليها "إلى من تمنيت أن أقضي معه عمري كله"، فطلب منها في الطائرة أن تتزوجه وبعدها اشتروا خواتم الزواج ليكتب الجواهرجي اسمه على الخاتم "حسن مختار " وهو الخاتم الذي ظل معها لسنوات طويلة وقد تم الزواج في العام نفسه،

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واستعارت من صديقتها في ذلك الوقت الفنانة سهير البابلي "بلوزة وجيبة" ارتدتهما ليلة الزفاف. بعدها أنجبت رجاء الجداوي منه ابنتها الوحيدة أميرة ولديها حفيدة تدعى روضة، ونشرت رسالة لزوجها الراحل حسن مختار قالت من خلالها "الله يرحمك يا حبيبي مرت ٣ سنوات تقال جداً من غيرك افتقدك في كل شيء".

كما يذكرأُصيبت رجاء الجداوي بفيروس كورونا، وتردد أخبار مفادها ان العدوى نُقلت اليها أثناء تقديمها واجب العزاء بالشيخ صالح كامل زوج الإعلامية المصرية صفاء أبو السعود، فنقلت حينها فورا الى المستشفى لمعالجتها، الا ان الفيروس تمكّن منها فقد كشف مؤخرا الطاقم الطبي المعالج لها أن حالتها الصحية كانت غير مستقرة،

لافتين إلى أن رجاء الجداوي كانت تتنفس من خلال أنبوب تنفس بالحنجرة، ويعتبر هذا الأنبوب هو المرحلة الأخيرة لمصابي فيروس كورونا، وفي حال فشلت الرئة في إستعادة عملها، قد يودي ذلك بحياة المريض، وبالفعل استطاع الفيروس ان يتغلّب عليها ويخطفها من محبيها بعد 42 يوم علاج، إذ توفيت صباح يوم الأحد 5 تموز/يوليو عام 2020، عن عمر يناهز 82 عامًا، وأعلنت هذا الخبر الحزين إبنتها أميرة مختار، وكتبت في صفحتها الخاصة: "انا لله وانا إليه راجعون مامي في ذمة الله".