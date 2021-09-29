سلمى حايك تكشف تفاصيل ظهورها عارية

قالت النجمة العالمية سلمى حايك إن هارفي واينستين الذي سُجن بعدما تهم وُجهّت إليه بالاغتصاب، حاول التحرّش بها جنسيًا.

حكت: قال لي سأقتلك، لا تظنّي أنني لا أستطيع فعل ذلك.

تابعت: كنت أصور فيلمًا يحكي قصة الفنانة المكسيكية، فريدا كاهلو، واتفقت مع واينستين بشأن حقوق الفيلم الذي كان سيعرض خلال عام 2002.

أضافت: رفضت إيحاءات جنسية من هارفي أثناء التصوير، ولم أسمح له بالاستحمام معي، أو أدعه يشاهدني أثناء الاستحمام، و لم أسمح له بممارسة الجنس الفموي معي، ورفضت الظهور عارية مع امرأة أخرى، لذا هددني بإلغاء الفيلم ما لم أودِ دورًا جنسيًا مع ممثلة أخرى، فوافقت رغم عدم اقتناعي بالمشهد لذا تناولت المهدئات لكنّني شعرت بندمٍ بالغ.

عشرات الممثلات يتهمن المنتج العالمي بالتحرّش الجنسي بهنّ ومحاولة اغتصابهنّ، من بينهن روز مكجوان وأنجلينا جولي وجوينيث بالترو.