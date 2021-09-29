فاروق فلوكس: أجري 3 اَلاف جنيه في”الراقصة والسياسي” وأولادي تعرضوا للإيذاء والضرب بسببه

ابو ظبي - احمد الجزار - حكى الفنان فاروق فلوكس، عن الأزمات التي واجهها بعد تأديته شخصية شفيق ترتر، التي جسدها في فيلم الراقصة والسياسي، كاشفا العديد من الكواليس التي حدثت قبل وأثناء وبعد طرح الفيلم في دور العرض، مشيرا أن أبنائه تعرضوا لبعض الإيذاءات بسبب دوره في الفيلم، قائلًا: «كنت متوقع نجاح شخصيتي في هذا العمل، لدرجة أن أولادي في مدرسة كانوا بيتضربوا بسبب الدور».

جاء ذلك، خلال ندوة تكريمه على هامش مهرجان المسرح القومي في دورته الرابعة عشر، التي أدارها الفنان محسن منصور، بحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان.

فيلم الراقصة والسياسي، بطولة نبيلة عبيد، صلاح قابيل، فاروق فلوكس، رشدي المهدي، محمد التاجي، تأليف وحيد حامد، إخراج سمير سيف.

اعتذرت عن فيلم لنادية الجندي بسبب هذا الدور

وقال فاروق فلوكس، «كلمني وحيد حامد، وقال عايزين نشتغل مع بعض، وأرسل لي السيناريو، ووافقت لأن الدور استفزني، وبسببه رفضت عملا آخر، وهو فيلم مع نادية الجندي، والمنتج محمد مختار».

واستطرد قائلا: «محدش كلمني، وقرأت إن في نجوم مترشحين وعايزين 20 ألف جنيه والمنتج رافض، والبطلة عايزة حد معين، ووحيد حامد وسمير سيف قالولها هنجيبلك مفاجأة، وكلموني ومضيت وقبضت 3 آلاف جنيه».

وتابع: «ضيفت كلمة فلة يا روحي بالفيلم، شخصية شفيق ترتر هى الجزء الطيب المحاط بالأمور غير السوية، في شخصية الراقصة سونيا سليم، وأحمد ابني كان بيضرب في المدرسة بسبب الدور ده».

شفيق ترتر شخصية إنسانية مليئة بالتحدي

واستكمل: «روحت المدرسة كلمت الطلاب، وقولتلهم أنا شفيق ترتر أنا فنان ومهندس، والطلبة صفقوا لي».

وأوضح أن الدور تسبب له في أزمة بمكان عمله كمهندس وقتها، لأن شخصية شفيق ترتر، بمثابة دور إنساني مليئ بالتحدي، مضيفا يجب على الفنان أن يقاوم النيران التي تقابله على مدار مشواره في المجال الفني.

وقال فاروق فلوكس، التمثيل لم يكن في تفكيري، وكان كل همي أن أكون مهندس ميكانيكا، وبالفعل أصبحت مهندسا بمجموع يزيد عن 80% في الثانوية العامة، ووقتها كلية الهندسة كانت تقبل الحاصلين على مجموع 58%.