كريم أبو زيد ينجو من حادث سير ويصفه بـ”الغريب جدًا” (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - نجا الفنان كريم أبو زيد من الموت بعد تعرضه لحادث بسيارته على الطريق الدائري.

ونشر كريم أبو زيد عدة صور لسيارته بعد تهشمها نتيجة للحادث عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” وعلق عليها قائلا: “حادث غريب جدا قدرالله وماشاء فعل ألف حمد وشكر لك يا رب أنا كويس”.

وتلقى كريم أبو زيد العديد من التعليقات من قبل أصدقائه اللذين تمنوا له السلامة.

ويعرض لكريم أبو زيد حاليا مسلسل “أجازة مفتوحة” بطولة الفنان شريف منير وهو من نوعية الأعمال التي تنتمي الـ40 حلقة.

حيث يجسد دور شاب يدعى “عمر” ويعمل منتج فني لأحد القنوات الفضائية ويتميز بالاجتهاد والنشاط الفعال في حياتة المهنية أما عن حياتة الشخصية فهو شخصية مستهترة لا يدرك أبعاد الحياة والتزاماتها.

“أجازة مفتوحة”.. بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وهو إنتاج مشترك بين كل من شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى وشركة سليميديا ايجيبت للمنتجة مها سليم ومن سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.