من هي نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية الجديدة؟من هي نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية الجديدة؟، واحد من أكثر الأسئلة التي تدور في أذهان المتابعين، وترجموها عبر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، للبحث عن السيدة التي كلفها اليوم، الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب عربيا، وذلك على أن يتم تشكيل الحكومة في أقرب وقت، عملا بأحكام الأمر الرئاسي 117 لسنة 2021، والمؤرخ في 22 سبتمبر 2021، والمتعلق بتدابير استثنائية خاصة على الفصل 16، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وقالت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية، في تقرير عن نجلاء بودن رئيس الحكومة التونسية الجديدة، إن رئيسة الوزراء الجديدة من مواليد 1958، وتشتغل في وظيفة أستاذ تعليم عال في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، مختصّة في علوم الجيولوجيا، وتعمل حاليًا ضمن تنفيذ خطة برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتابعت «موزاييك»، في تقريرها أن رئيسة الوزراء الجديدة كانت مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011، كذلك اشتغلت في منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، كما عملت في وظيفة في ديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

وتحدث الرئيس قيس سعيد خلال كلمة له خلال لقاء رئيسة الوزراء الجديدة: أضعنا كثيرا من الوقت. وأضاف سعيد في كلمة له خلال استقبال نجلاء رئيسة الوزراء الجديدة: «لقد أضعنا الكثير من الوقت، ويجب العمل بسرعة لتكوين الفريق الحكومي».

