أحمد شيبة يحتفل بقدوم مولودته الجديدة “ملك” (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل المطرب أحمد شيبة بقدوم مولودته الجديدة “ملك”.
ونشر شيبة عدة صور تجمعه بـ”ملك” عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها قائلا: “الحمد لله ربنا رزقنا بملك أحمد شيبة ربما يخليها ويرزقنا برزقها”.
ويستعد أحمد شيبة لطرح أغنية جديدة باللهجة الصعيدية تحمل اسم “حقاني يا كبير” من كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمي.
كما انتهى شيبة من تسجيل أغنيتين وهما “أنا مش فاضيلكم”، من كلمات الشاعر رضا المصرى، والملحن فارس المصرى، وتوزيع طه الحكيم، والثانية “من كتر يا دنيا”، من إخراج بتول عرفة.
يذكر أن أحمد شيبة طرح مؤخرًا أغنية مع عمر كمال بعنوان “يلا سلام” وهي من كلمات إسلام المصري وألحان عمر كمال.
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