زوجة أحمد سعد: تعرفت عليه في الجيم وهذا كان رد فعل أسرتي على ارتباطي به (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - في أول استضافة لهما معا بعد زواجهما في برنامج تليفزيوني، روى الفنان أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني قصة لقائهما.

وخلال حوارهما مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، قالت علياء بسيوني: “اتعرفنا على بعض في الجيم، أحمد بيتمرن علطول، وأنا بتمرن شوية وأوقف شوية. المدرب بتاعي أنا وهو نفس الشخص، وابتدينا نتكلم، بعدين ابتدينا نشوف بعض بره الجيم شوية.”

وأضافت: “أحمد بالنسبالي وبالنسبة لأي حد شخص انترستنج جدا، إحنا حصل بينا كيمستري معينة، أبقى مثلا مسافرة في السخنة يقوللي طب أنا هناك ويعدي عليا. طب أنا طالعة إيطاليا كمان 3 أيام، إيه ده طب أنا معايا فيزا حجيلك.”

كشفت عارضة الأزياء علياء بسيوني رد فعل أسرتها عندما أخبرتهم برغبتها في الزواج من الفنان أحمد سعد.

قالت علياء بسيوني إنها حاولت أن تمهد للأمر في البداية فأخبرت والدتها بأنها ستدعوا أحمد سعد لزيارة منزلهم وهو ما قابلته والدتها بالمزاح وأخبرتها أن هناك شخص آخر يرغب في التقدم ليطلب يدها وهو طبيب.

وأضافت علياء أنها أخبرتها برفض الزواج بهذه الطريقة ولجأت حينها لشقيقها الأكبر وطلبت منه مقابلة أحمد سعد وأنها ستوافق على رأيه حتى لو كان ليس في صالح أحمد سعد، ولكن شقيقها شعر بالقلق بسبب انتشار أخبار كثيرة عن زيجات أحمد سعد وانفصاله المتكرر.

وأشارت علياء إلى أنهما انسجما سويا وسرعان ما تمت الزيجة وأن شقيقها ووالدتها دائما ما يتخذان صف أحمد في الخلافات بينهما، ليرد أحمد سعد ” طلعت المشاكل من عندها هي أنا جوجل بس اسم عالفاضي”.

واحتفل الفنان أحمد سعد بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني مساء السبت 21 أغسطس، في حفل بسيط بحضور الأهل والأصدقاء.

وكما سبق واحتفل أحمد سعد بخطبته على علياء بسيوني يوم عيد ميلاده، قرر عقد قرانه أيضا مع الاحتفال بعيد ميلاده ليظل اليوم مميزا بالنسبة له.

على جانب آخر، يشارك أحمد سعد في فيلم “200 جنيه” من خلال غنائه لأغنية الفيلم.

فيلم “200 جنيه” من بطولة نخبة من النجوم من بينهم ليلى علوي، إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد رزق، أحمد السعدني، أحمد آدم وغيرهم كوكبة من النجوم.الفيلم من تأليف أحمد عبدالله ومن إخراج محمد أمين.