زوجة أحمد سعد تُقبل يده في أول ظهور إعلامي لهما لهذا السبب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - قّبلت علياء بسيوني يد زوجها الفنان أحمد سعد، خلال استضافتها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر شاشة «المحور»، بعدما فاجئها خلال الحلقة بغنائه أغنية جديدة قد كتبها خصيصا لها.

ويقول مطلعها: «أخيرا، هنعيش مع بعض أنا وهيّ، مش هتفرقنا أكبر قوة وهنام وأصحى على الحنية وهشيلها في قلبي من جوه».

ومازح أحمد سعد بسمة وهبة على الهواء، لأن برنامجها شهد غناء هذه الأغنية لأول مرة، قائلًا: «أنا اللي كاتبها بس هاخد منك حقها»، وهو ما جعل زوجته تقبل يده على الهواء، وقالت: «يا روحي»، ليرد هو بتقبيل رأسها، كما ذكر الفنان أحمد سعد، أن زوجته ذوقها جميل في اللبس، «كل أصحابها بيسألوها عن لبسهم، وهي ديكتاتورة فوق الوصف في اللبس والذوق، واختارت لي كل الحاجات اللي في الدولاب».

وحول أكثر ما أثار إعجابها في أحمد سعد، قالت علياء بسيوني: «لذيذ وأنا بتبسط من الناس اللي بيبقى ليها شخصية في القعدة وعنده كاريزما ويدخل في أي حتة نحس بيه، لكنه كان شبهي في إنه مزاجي وبنحب التحديات، كان يظهر ويختفي، فكان الاختفاء بيستفزني، أول ما عرفته واختفى، قدرت أعرف المكان اللي كان هيغني فيه، فاستعنت بواحدة صاحبتي بتحبه»، فيما علق: «كنت بغني وببص على الناس ولاقتها قدامي، وأنا بحب الحاجات المفاجأة».

وواصلت زوجته: «لما شافني قررت أمشي، ساب المايك ويقولي أنتِ رايحة فين؟! هتروحي بدري ليه؟! وكل ده قدام الناس، وقتها كان بيغني بحبك يا صاحبي، فاتبسطت أنا».