مي حلمي تحصل على تصريح من نقابة الإعلاميين وتعلن عودة برنامجها “الحكم” السبت القادم

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت المذيعة مي حلمي، عن حصولها على تصريح من نقابة الإعلاميين لممارسة العمل الإعلامي، وذلك بعد أن كشف نقيب الإعلاميين مؤخرا خلال أزمتها الأخيرة أنها لا يحق لها الظهور الإعلامي لعدم حصولها على تصريح بممارسة المهنة.

ونشرت مي قبل قليل، عبر حسابها على “إنستجرام”، صورة تجمعها بنقيب الإعلاميين طارق سعدة أثناء حصولها على التصريح، وعلقت على الصورة قائلة: ” أستاذ طارق سعدة نقيب الإعلاميين شكرا على حسن الاستضافة، انتظروا الحكم السبت القادم.

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وظهرت مي حلمي في الصورة بداخل مكتب نقيب الإعلاميين وهي تمسك كارنيه النقابة الخاص بها كإعلان عن عودتها للظهور الإعلامي مرة أخرى.

يشار إلى أن المذيعة مي حلمي تم إيقافها مؤخرًا، بقرار من قناة الحدث وتحويلها للتحقيق، وسط غضب كبير من الجمهور، وذلك بعد انسحاب نجم الزمالك السابق أحمد صالح من برنامج الحكم الذي تقدمه المذيعة، مُعترضا على أسلوبها وطريقة معه في الحوار، ومن بعد هذه الواقعة انتابت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل حول منع مي حلمي من الظهور، أو عودتها للشاشة مرة أخرى.

وتعرضت المذيعة مي حلمي، لموجة من الانتقادات تعليقا على أسلوبها في الحوار واتهامات بالبحث عن الشهرة والتريند، ومن ضمنها: انتقاد الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين الذي وصف طريقتها بالمستفزة، مُشيدا بانسحاب اللاعب السابق أحمد صالح وعلّق الشاعر أيمن بهجت قمر أيضًا، قائلًا: إنه يرفض طريقة النقاش رغم كونه من مُشجعي النادي الأهلي.

وفي سياق آخر شوقت مي حلمي متابعيها لشخصية زوجها المستقبلي بعد إعلانها عن قرب زواجها، وعدم إعلانها عن شخصية زوجها الجديد.