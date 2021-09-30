أحمد سعد: معنديش مانع أعمل بوتكس أو فيلر وأجريت عملية في الفك لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث الفنان أحمد سعد عن الفارق بين الزواج من الوسط الفني والزواج من خارجه، بعد زواجه مؤخرا من علياء بسيوني: «بحس إني أول مرة أرتبط في حياتي، وده بسببي أنا، فيه حاجات كتير في حياتي معملتهاش عملتها دلوقتي، مكنتش بعمل حاجات الناس الطبيعية لكن مع علياء عملتها بسبب السن والاختلاف».

وأضاف «سعد» خلال حواره في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة «المحور»: «كنت ناقم على الخطوبة وقراية الفاتحة والشبكة وإننا ننزل نجيب العفش مع بعض، طول عمري ببص على الحاجات دي إن اللي بيعملها ناس قديمة، لكن اتضح لي إن أي حاجة لها علاقة بالعرف ليها أسباب، ومفيش أحلى منها، بعد ما كنت شخص مهرجل، بقيت أخاف إن حد يدوس بالجزمة على السجادة لأني تعبت فيها واشتريتها وفرشتها وفضلت واقف بعيد عشان أشوف شكلها».

وتابع: «شاركت علياء في كل تفصيلة وبقيت أخاف أزعلها في كل موقف بينا، تفاصيل الحياة بينا مكنتش مقلوبة وكانت زي ما بتحصل في أي حياة طبيعية»، وردت علياء بسيوني: «أول ما عرفته وقالي هنتجوز ونقعد في الفيلا وبعدين نعملها زي ما احنا عاوزين، لكن أنا قلت له هنقعد في شقة صغيرة نفرشها براحتنا»، موضحًا أنه لم يستخدم البوتكس أو الفيلر: «لسه موصلتش للحاجات دي بس هروح لها ومعنديش مشاكل معاها».

وكشف سعد سر تحول شكله مؤخرا مشيرا إلى أنه خضع لعملية في الفك نظرا لأنه كان يعاني من مشكلة في أسنانه جعلت الفك اليمين مختلف عن الفك الأيسر ولكنه لم يخضع لعملية تجميل بالمعنى المفهوم.

وحول سر سعادته مع زوجته علياء بسيوني، قال أحمد سعد: «لازم كل واحد يعرف الحاجات اللي بيفهم التاني فيها، ويبقى اللي بيفهم في حاجة يكون مسؤول عنها وده مخليني حاسس بالاستقرار، بنصحها إنها متركزش في التعليقات، لكنها بتقرأ 37 ألف تعليق في اليوم»، لترد علياء: «بشوف الرسايل على إنستجرام لما ينزل حاجة، وساعات ألاقي واحدة باعتة له إيه اللي عاجبك في بسيوني دي؟! وبرد بإيفيهات».

وواصل: «عندها أسلوب وحش جدا في عرض الأمور، لو نزلت صورة على إنستجرام مش عاجباها تقعد تصوت وتطلب مني أحذف الصورة، ونفسي الأسلوب ده يتغير».