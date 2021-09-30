المطربة اللبنانية إليسا تقدم التهاني لرئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن

قدمت المطربة اللبنانية إليسا التهاني إلى دولة تونس الشقيقة؛ وذلك عقب تعيين السيدة نجلاء بودن رئيسة حكومة الدولة اليوم الأربعاء.
وكتبت اليسا عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلة: "تونس الجميلة في كل شيء تنتصر للمرأة مرة جديدة، مبروك لهذه الدولة الحبيبة انتصارها للمساواة عبر أول رئيسة حكومة، إنها نون التأنيث والنصر".
يذكر إن إليسا أحيت يوم ١٧ يونيو الماضي حفلا غنائيا بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها في نفس الحفل بالفقرة الثانية مواطنها المطرب وائل كفوري.
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