15 أكتوبر.. حفل غنائى لـ محمود العسيلى على مسرح الزمالك

يحيى المطرب محمود العسيلى حفلا غنائيا يوم ١٥ اكتوبر المقبل على مسرح الزمالك فى تمام الساعة ٧ونصف مساءا. علق الفنان محمود العسيلي على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الغناء باستخدام فلاشة في الحفلات وذلك خلال صفحته الشخصية على فيسبوك. وكتب "العسيلي" "قرار منع الغناء باستخدام الفلاشة قرار مهم جدا من نقابة المهن الموسيقية، و اتمنى انه يتنفذ و بحزم لان دا هيفرق جدا في المنافسة والذوق العام وهيرجع يشغل كثير من الموسيقيين تاني".

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