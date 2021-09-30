اليوم.. نيللي كريم وزوجها ضيفا مني الشاذلي في برنامج معكم

تحل اليوم الخميس ؛ النجمة نيللي كريم وزوجها لاعب الاسكواش الأسبق هشام عاشور، ضيفين على برنامج معكم، للإعلامية منى الشاذلي المذاع عبر قناة الـ cbc، في الساعة التاسعة مساءً.

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج برومو الحلقة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور انستجرام، وعلقوا : الخميس أول ظهور لنيللي كريم وزوجها هشام عاشور، والبطل رامي عاشور، مع أستاذة منى الشاذلي.

نشرت الفنانة نيللي كريم فيديو جديد من أحدث ظهور لها، عبر قصتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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