صفية العمري ضيفة برنامج ”أسرار النجوم عبر إذاعة نجوم أف. إم”

تحل الفنانة الكبيرة صفية العمري، اليوم الخميس، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم أف. إم"، وقناة "نجوم Tv"، فى الساعة الثامنة مساءً، مع المذيعة إنجي علي، لتتحدث عن حقيقة الشائعة المتداولة حول اعتزالها الفن.

وتمتلك النجمة صفية العمري تاريخا فنيا كبيرا سواء في السينما أو التلفزيون، وتحكى خلال الحلقة عن تلك الأعمال والكواليس التى لا يعرفها الجمهور، وتعاونها مع كبار نجوم الفن سواء فى مصر أو الوطن العربى.

ويذاع "أسرار النجوم" عبر إذاعة نجوم إف إم و"نجوم إف إم TV" من الساعة 8 مساء إلى الساعة 10 مساء، الخميس من كل أسبوع.

يذكر أن الفنانة الكبيرة صفية العمري نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” بعد حصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات.

وكتبت صفية العمري: "الحمد لله حصلت على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وشكرا هيئة الثقافة والفنون وإدارة الجوازات والهجرة".