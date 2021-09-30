ياسمين العلواني تجهز لأغنية جديدة.. وتعلن التعافي من فيروس كورونا

أعلنت المطربة الشابة ياسمين العلواني التعافي بشكل نهائي من فيروس كورونا، وذلك بعد أيام قليلة من تصدرها محرك البحث جوجل، بسبب ارتدائها الحجاب.

وكتبت ياسمين عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام "باي باي كورونا" لتؤكد خبر تعافيها من الفيروس المستجد بشكل نهائي.

وتجهز ياسمين العلواني لأحد الأغاني الجديدة المقرر أن تطرحها خلال الفترة المقبلة، ولكنها ما زالت في مرحلة التجهيز حتى الآن، وتتعاون خلالها مع أحد الشعراء والمؤلفين الجدد.

وكانت الفنانة الشابة ياسمينا العلوانى، كشفت عدم ارتدائها الحجاب بعد نشرها صورة وهى مرتدية الحجاب، وكتبت عليها قائلة: "الحمد لله.. بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق.. كملها على خير يارب".

وغردت ياسمينا، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الاوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويته اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاؤل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله".

وتابعت: "شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم ويارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا".