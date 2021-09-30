نوال الزعبي تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية

قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي إنها كانت حريصة على الظهور عبر محطة راديو إنرجي ٩٢.١ بعد اختيارها نجمة شهر سبتمبر.
وكشفت نوال الزغبي سبب تأجيل حلقتها في مداخلة هاتفية مع باسم كميل في برنامج أهلا وزحما، وذلك بعد مخالطتها لمصابين بفيروس كورونا.
وأوضحت نوال الرغبي أنها كانت في حفل عشاء مع أشخاص اتضح إصابتهم بفيروس كورونا ورغم سلبية نتيجة تحاليلها إلا أنها فضلت الانتظار أسبوعين للتأكيد.
وأشارت نوال الزغبي إلى أنها أصيبت من قبل بفيروس كورونا لكن نتيجة التحليل كانت سلبية لذا قررت هذه المرة أخذ المزيد من الاحتياطات.
وأكدت نوال الزغبي أنها ستحضر إلى ستوديوهات إنرجي خلال شهر أكتوبر وكشف المزيد من التفاصيل عن أعمالها المقبلة والأغاني والفيديو كليب التي ستطرحها قريبا.
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