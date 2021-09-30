كليب ”موديل باريس” لـ سيف مجدي يحتل تريند رقم ١

حقق فيديو كليب أغنية "موديل باريس" لـ سيف مجدي، نجاحا كبيرا حيث احتل التريند رقم ١ على موقع "اليوتيوب".
وتقول كلمات الاغنية:" بصي هنا أنتِ أنا ..أنتِ سحاب فوق نجم الليل .. ايه ده في كده حضن الشتاء .. لؤلؤ في عود ملفوف وخطير.. جرحي إختفى ما أنتِ الدفى ..لايقه في كل الاستيلات .. كده بي الشفا نوركوا اطفى .. جتلي الطبيعي يا افيكتات ..لما البطل يلعب ..كلها تاخد جنب .. لا هتاكل ولا تشرب .. الي هتقف قصدها".
يذكر أن أبرز أعمال سيف مجدي، أغنية "أعراض ما بعد الفراق" التي تطرحها الشركة المنتجة NJ Music لمالكها المنتج والموزع الموسيقي هاني محروس بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.
أغنية "أعراض ما بعد الفراق" من كلمات: شادي نور، ألحان: وادود، توزيع: أماديو، الهندسة الصوتية لهاني محروس، جيتار: مصطفى أصلان، الفيديو كليب من اخراج: عمر زكي.
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