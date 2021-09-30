نجل خالد سامي يكشف سبب دخول والده في غيبوبة

كشف نجل الفنان خالد سامي ، عن سبب تدهور حالة والده الذى دخل فى غيبوبة منذ عدة أشهر .

وقال نجل الفنان خالد سامي :"الحالة مثل ماهي مافي تحسن وعلى ثبات والوالد يعاني من التهاب وهذا الشي اللي تعب جسمه وبسبب ضعف جسمه والمناعة بعد الزراعة يسبب كل هذا، أيضًا ذكر أنه صعب علاج الالتهاب بوضعه لكن كل شي ممكن ونتفاءل خير، بوضعنا لازم نثق بالله ونتفاءل خير".

أضاف :" ما اخفيكم مخيف كلامه الله يكون بعوننا كأسرة ويصبرنا، تكفون دعواتكم له ابوي اعز وأغلى من احب ابي اشوفه بخير ومعنا هذي أمنيتي الوحيدة بالحياة والله".

وتدهورت حالة الفنان السعودي الصحية خلال الأشهر الماضية، ونجا من خطر كبير يهدد حياته، بعد نجاح عملية زراعة كبد في الصين.

وكشفت زوجته عائدة العتيبي، عن توجيه الديوان الملكي السعودي بعلاج زوجها في الصين بعد تقدمه لطلب العلاج.

وأوضحت أن الفنان أصيب قبل فترة بفشل كلوي مفاجئ، بعد إصابته بمرض في الكبد خلال شهر رمضان الماضي.

وكان الفنان السعودي خالد سامي نقل إلى المستشفى، في يناير الماضي، بعد تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة. وأوضح كل من زوجة سامي، وقريبه إبراهيم الدسيماني، أنه يعاني حاليا من صعوبة في التنفس، وهو ما تطلب نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

تعاطف مع نجل خالد سامي:

حالة من التعاطف أثارها نجل الفنان خالد سامى ، وذلك بعدما عبر عن مدى أشتياقه لوالده ، الذى دخل فى غيبوبة منذ عدة أشهر .

ونشر تركى نجل خالد سامى تغريدة قائلاً : “اشتقت لأبوي، بكمل ٤ شهور وأنا ما سمعت صوته” .

وكانت حالة من القلق أصابت محبى الفنان السعودى خالد سامي، بعد أن كشف نجله عن تطور حالته الصحية وبشكل لا يدعو للإطمئنان .

وغرد نجل الفنان خالد سامي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي توتير قائلاً : “ لا حول ولا قوة إلّا بالله قدر الله ما شاء فعل.. قلب أبي رجع وقف لمدة 4 دقائق ورجع بعد الإنعاش” .

وأضاف نجل خالد سامي: "الحالة غير مستقرة أبدًا.. يا رب لا تفجعنا بأبي وقومه لنا بالسلامة.. تكفون دعواتكم إن ربي يعديها على خير".