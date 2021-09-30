اليوم.. مهرجان الإسكندرية السينمائى يعقد ندوة مئوية ثروت عكاشة بحضور ابنته

يعقد مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، ندوة مئوية ميلاد الدكتور ثروت عكاشة بحضور ابنته نورا ثروت عكاشة، ظهر اليوم الخميس، ويديرها الكاتب الصحفى سمير شحاتة.

ولد ثروت عكاشة فى فبراير من عام 1921، بالقاهرة، وتخرج فى الكلية الحربية عام 1939م، ثم من كلية أركان الحرب 1945 – 1948، وحصل على دبلوم الصحافة كلية الآداب، جامعة فؤاد الأول 1951م، ثم على درجه الدكتوراه فى الآداب من جامعة السوربون بباريس 1960.

ومن المناصب التى تولاها أيضا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى 1962 – 1966، ونائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة، ونائب رئيس اللجنة الدولية لإنقاذ مدينة البندقية 1967 – 1977، ومساعد رئيس الجمهورية للشئون الثقافية 1970 – 1972، كما كان أستاذًا زائرًا بالكوليج دو فرانس بباريس (تاريخ الفن) 1973، وانتخب زميلاً مراسلًا بالأكاديمية البريطانية الملكية 1975، كما انتخب رئيسًا للجنة الثقافة الاستشارية بمعهد العالم العربى بباريس 1990- 1993، وكان عضو المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو بباريس 1962 -1970، وعضو مجلس الأمة 1964 – 1966، عضو عامل فى المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية